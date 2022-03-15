بايدن: سنعزز دعمنا للأوكرانيين الشجعان

2022/03/15 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وفرت قدرات جوية وصواريخ مضادة للمدرعات في أوكرانيا.

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