2022/03/15 | 22:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aCqic-iiypE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاداة بين الياسري واللامي والأخير يقول: أنت تدافع عن الموساد وأمنيتك اندلاع حرب مع إيران) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاداة بين الياسري واللامي والأخير يقول: أنت تدافع عن الموساد وأمنيتك اندلاع حرب مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).