بقيمة 123 مليون.. ضبط هدر بالمال العام في ميناء ام قصر الأوسط

2022/03/15 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط تزوير وتلاعب بتفاصيل معاملة كمركية منجزه خاصة بـ (55) حاوية سببت هدر بالمال العام اكثر من (123) مليون عراقي في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تستمر عمليات الضبط النوعية التي تنفذها هيأة المنافذ الحدودية بجهودها الرقابية […]

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ضبط هدر بالمال العام في ميناء ام قصر الأوسط أولاً على ايرث نيوز.

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