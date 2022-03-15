إصابات بمشاجرة عشائرية في بغداد

2022/03/15 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع إصابات بمشاجرة عشائرية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مشاجرة عشائرية بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الكمالية".

وبين أن "ذلك اسفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة بطلق ناري".

وأكد أن "قوة أمنية وصلت لمكان الحادث وطوقت المكان وقامت بنقل المصابين الى احدى المستشفيات".

وأوضح أنه "جاري البحث عن بقية مطلقي العيارات النارية".

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