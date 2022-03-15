الرياضة وبعض الوجبات الصغيرة لمرضى السكري

2022/03/15 | 23:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… مرض السكري يؤثر على الملايين من الناس على مستوى العالم ويساهم نمط الحياة وعادات الأكل في الإصابة بمرض السكري، حيث إن الأطعمة التي يتم معالجتها وتحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات هي سبب مهم للإصابة بالسكر، في هذا التقرير نتعرف على طرق طبيعية لإدارة مرض السكرى، بحسب موقع ” healthifyme”.طرق طبيعية […]

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