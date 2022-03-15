البرازيل تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور “دلتاكرون”

2022/03/15 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا تسجيل أول إصابتين بمتحور “دلتاكرون” الذي يعتقد أنه ناجم عن متحوري “دلتا” و”أوميكرون” من فيروس كورونا.وقال كيروجا في تصريح: “تم تسجيل أول إصابتين بمتحور “دلتاكرون” لفيروس كورونا في البرازيل”.وأضاف أن “هذا المتحور يرجح أنه مزيج من المتحورين “دلتا” و”أوميكرون”، وينتشر في فرنسا وأماكن أخرى في […]

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