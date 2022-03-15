برايس يوضح موقف واشنطن من مشاريع روسيا النووية مع إيران

2022/03/15 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، أن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لن تشمل مشاريعها النووية مع إيران ضمن خطة العمل المشتركة التي تعمل دول الغرب على إحيائها مع طهران.

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