ضبط تزوير وتلاعب بتفاصيل معاملة كمركية بـ (55) حاوية في أم قصر الأوسط

2022/03/15 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط تزوير وتلاعب بتفاصيل معاملة كمركية خاصة بـ (55) حاوية سببت هدرا بالمال العام باكثر من (123) مليون دينار في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عمليات الضبط النوعية التي تنفذها هيئة المنافذ الحدودية بجهودها الرقابية والتدقيقية لجميع السلع والبضائع الواردة تستمر، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط (معاملة كمركية منجزة) في سيطرة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي والتي تتضمن (55) حاوية محملة (مكيفات هواء بقدرات واحجام مختلفة)". وأضافت، أنه "عند تدقيق المعاملة تبين وجود هدر بالمال العام مقداره (١٢٣,٨٤٣,٠٠٠) مليون دينار نتيجة التهرب من دفع الرسم الكمركي والضريبي الحقيقي عن قيمة المواد"، مبينا انه " تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد والمعاملة الكمركية إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الأوسط لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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