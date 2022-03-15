الفتح يتحدث عن تأثير القصف الإيراني لأربيل على الحوارات بين الاطار والتيار الصدري

2022/03/15 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، تأثير القصف الإيراني لمحافظة أربيل على سير الحوارات بين الاطار والتيار الصدري.

وقال القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "أي حدث أمني يؤثر على مجمل العملية السياسية في العراق، ولهذا القصف الإيراني على مدينة أربيل اثر على سير الحوارات والمفاوضات بين التيار الصدري والاطار التنسيقي".

وأضاف ان "تحالف الفتح يأمل بعودة الحوارات والتفاوض بين التيار الصدري والاطار التنسيقي خلال الساعات المقبلة، من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا الى ان "العراق بحاجة لحكومة قوية قادرة على حفظ امن البلاد وسيادتها من أي جهة كانت".

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