بايدن يعلن تخصيص أكثر من 13 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا

2022/03/15 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه وقع الثلاثاء على مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا.

وقال بايدن في تغريدة له "لقد حولت هذه الحرب ما يقرب من 3 ملايين أوكراني إلى لاجئين.



هذا بالإضافة إلى أكثر من 12 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية داخل أوكرانيا".وأضاف "وفرنا 293 مليون دولار الأسبوع الماضي كمساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين".

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