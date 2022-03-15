النيابة العامة الروسية تطلب السجن 13 عاما للمعارض نافالني

2022/03/15 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت النيابة العامة الروسية، الثلاثاء، السجن 13 عاما للمعارض، أليكسي نافالني، العدو اللدود للكرملين، فيما يندرج في إطار حملة إسكات الأصوات المعارضة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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