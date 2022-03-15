القبض على متهم بترويج المواد المخدرة في بغداد

2022/03/15 | 23:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القاء القبض على متهم بترويج المخدرات وضبط بحوزته أكثر من 3 كيلو غرام من مادة "الكريستال".وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة من الفوج الاول اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع استخبارات الفوج التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بترويج المواد المخدرة في منطقة "السلاميات" جهة مدينة الشعلة والتي أُلقي القبض فيها صباح اليوم على متهم بنفس الجريمة." وأضاف، أن "عملية إلقاء القبض تمت من خلال تشكيل فريق عمل من القوة الماسكة واستخبارات اللواء والقاطع واستحصال الموافقة القضائية على تفتيش دار المتهم شمال غربي العاصمة بغداد والتي عُثر فيها داخل هيكل مجمدة مدفونة في فناء منزله على : 3.250 كغم من مادة الكرستال ، 4 ميزان مختلف الاحجام ، 2 رمانة يدوية ، بندقية بمبكش ، مسدس ، قنينة غاز تستخدم للتعاطي "، مؤكدا أنه " تم تسليم المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقه ".

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