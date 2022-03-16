انتخاب العراق لعضوية لجنة القانون التجاريّ الدولي (الاونسترال)

2022/03/16 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، انتخاب العراق لعضوية لجنة القانون التجاريّ الدولي.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب، انه "تم انتخاب العراق لعضوية لجنة القانون التجاريّ الدولي ّ(الاونسترال) للفترة من 2022 إلى 2028".

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