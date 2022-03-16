2022/03/16 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gqraC4hijU4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يحدد 26 من الشهر الحالي موعدا لانتخاب الرئيس ويعلن قبول ترشح 40 اسما لمنصب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان يحدد 26 من الشهر الحالي موعدا لانتخاب الرئيس ويعلن قبول ترشح 40 اسما لمنصب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).