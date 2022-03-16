بحوزته كمية كبيرة من الكرستال.. احد اكبر مروجي المخدرات بقبضة الامن

2022/03/16 | 00:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطاحت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، باحد أكبر مروجي المخدرات في بغداد، فيما ضبطت بحوزته اكثر من 3 كيلو غرام من الكرستال.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت قوة من الفوج الاول اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع استخبارات الفوج التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، من إلقاء […]

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احد اكبر مروجي المخدرات بقبضة الامن أولاً على ايرث نيوز.

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