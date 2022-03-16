2022/03/16 | 00:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لن يكون منفذا لكى تهرب روسيا من العقوبات التي فرضت عليها بعد غزوها لأوكرانيا الشهر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن توضح علاقة الاتفاق النووي مع إيران بالعقوبات على روسيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن توضح علاقة الاتفاق النووي مع إيران بالعقوبات على روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).