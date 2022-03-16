شاهد بالفيديو.. الكرملين يدفع للسيطرة على مراكز اوكرانيا الرئيسية

2022/03/16 | 00:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MpcXvdP9we4

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