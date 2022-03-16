2022/03/16 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بريطانيا:مائة ألف مواطن يرحبون بالأوكرانيين ورسوم إضافية على الواردات الروسية كييف- اف ب – لندن - نيويورك – الزمان أعرب أكثر من 100 ألف شخص ومنظمة في المملكة المتحدة عن رغبتهم في استقبال لاجئين أوكرانيين، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية بعد يوم على إطلاق برنامج إقامة عند السكان، تم التفاعل معه فوراً على نطاق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تقصف كييف وتقترح على مجلس الأمن حلا إنسانيا .. وقف إطلاق النار يتصدر المفاوضات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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