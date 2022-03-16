موسكو‭ ‬تقصف‭ ‬كييف‭ ‬وتقترح‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭  ‬حلا‭ ‬إنسانيا‭ ..‬ وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يتصدر‭ ‬المفاوضات‭ ‬

2022/03/16 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا‭:‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬يرحبون‭ ‬بالأوكرانيين‭ ‬ورسوم‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬الواردات‭ ‬الروسية كييف‭- ‬اف‭ ‬ب‭ – ‬لندن‭ ‬‭-‬‭ ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعرب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ومنظمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬لاجئين‭ ‬أوكرانيين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬إقامة‭ ‬عند‭ ‬السكان،‭ ‬تم‭ ‬التفاعل‭ ‬معه‭ ‬فوراً‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ […]

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