أوربا‭ ‬المركز‭ ‬الجديد‭ ‬لتجارة‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬العالم‮ ‬

2022/03/16 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهند‭ ‬والسعودية‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬ثمّ‭ ‬مصر‭ ‬والصين‭ ‬لاستيراد‭ ‬مستلزمات‭ ‬الجيوش‭ ‬ ستوكهولم‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تدفع‭ ‬عمليات‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لاوكرانيا‭ ‬وصراعات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬تسليط‭ ‬أضواء‭ ‬تجار‭ ‬السلاح‭ ‬نحو‭ ‬اوربا‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الصراع،‭ ‬والتي‭ ‬تحاول‭ ‬تحريك‭ ‬اقتصاداتها‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬بنسب‭ ‬متفاوتة‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬منن‭ ‬الجائحة‭ […]

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