2022/03/16 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الهند والسعودية في المرتبة الأولى ثمّ مصر والصين لاستيراد مستلزمات الجيوش ستوكهولم (أ ف ب) – لندن- الزمان تدفع عمليات الغزو الروسي لاوكرانيا وصراعات في الشرق الأوسط الى مزيد من تسليط أضواء تجار السلاح نحو اوربا القريبة من مناطق الصراع، والتي تحاول تحريك اقتصاداتها التي تأثرت بنسب متفاوتة بعد عامين منن الجائحة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوربا المركز الجديد لتجارة الأسلحة في العالم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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