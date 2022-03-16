2022/03/16 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يسألونك عن الندم؟.
إنه احساس بالقدرة على تجنّب ممنوع بعد فوات الأوان.
وفي مذكرات الفيلسوف الإنكليزي برتراند راسل يقول: ندمت على أشياء كثيرة في حياتي.
لكنني لم أندم أنني أمضيت سبعين سنة أدخن الغليون والسيجار باستثناء فترة النوم فأنا أدين بحياتي للدخان!.
وقلّما صادفت أديباً من الأدباء لا يُدخّن..
ومرة قال لي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يضجرون فيدخنون-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إنه احساس بالقدرة على تجنّب ممنوع بعد فوات الأوان.
وفي مذكرات الفيلسوف الإنكليزي برتراند راسل يقول: ندمت على أشياء كثيرة في حياتي.
لكنني لم أندم أنني أمضيت سبعين سنة أدخن الغليون والسيجار باستثناء فترة النوم فأنا أدين بحياتي للدخان!.
وقلّما صادفت أديباً من الأدباء لا يُدخّن..
ومرة قال لي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يضجرون فيدخنون-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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