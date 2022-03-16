‏يضجرون فيدخنون-رباح آل جعفر

2022/03/16 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏يسألونك‭ ‬عن‭ ‬الندم؟‭.‬ ‏إنه‭ ‬احساس‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬تجنّب‭ ‬ممنوع‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭.‬ ‏وفي‭ ‬مذكرات‭ ‬الفيلسوف‭ ‬الإنكليزي‭ ‬برتراند‭ ‬راسل‭ ‬يقول‭: ‬ندمت‭ ‬على‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬حياتي‭.‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬أندم‭ ‬أنني‭ ‬أمضيت‭ ‬سبعين‭ ‬سنة‭ ‬أدخن‭ ‬الغليون‭ ‬والسيجار‭ ‬باستثناء‭ ‬فترة‭ ‬النوم‭ ‬فأنا‭ ‬أدين‭ ‬بحياتي‭ ‬للدخان‭!.‬ ‏وقلّما‭ ‬صادفت‭ ‬أديباً‭ ‬من‭ ‬الأدباء‭ ‬لا‭ ‬يُدخّن‭..‬ومرة‭ ‬قال‭ ‬لي‭ […]

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