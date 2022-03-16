إقليم كردستان يدعو إيران للمشاركة في تحقيقات الهجوم على أربيل

2022/03/16 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬26‭ ‬آذار‭ (‬مارس‭) ‬موعداً‭ ‬لجلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الخاصة‭ ‬بانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬الخطوة‭ ‬اللاحقة‭ ‬في‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬بتشكيل‭ ‬الحكومة‭.‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬سياسي‭ ‬مطلع‭ ‬انم‭ ‬جعفر‭ ‬الصدر‭ ‬المرشح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ […]

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