تسليح الجيش.. خط أحمر أم أخضر؟

2022/03/16 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام نغمة‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬الزوال‭ ‬مع‭ ‬الأيام‭ ‬مهما‭ ‬طال‭ ‬الامد،‭ ‬وربّما‭ ‬يأتي‭ ‬يوم‭ ‬يجد‭ ‬فيه‭ ‬العراق‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الاستحقاق‭ ‬العسكري‭ ‬المؤجل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬لنكتشف‭ ‬الحقيقة‭ ‬المُرّة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬انّ‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬عارٍ‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬يحمي‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات،‭ ‬كونه‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬منظومات‭ ‬دفاعية‭ ‬جوية‭ […]

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