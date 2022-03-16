روسيا‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬22‭ ‬ألف مقاتل‭ ‬سوري‭ ‬وتحدد‭ ‬رواتبهم‭ ‬وتعويضاتهم‭ ‬عند‭ ‬الإصابة‭ ‬والموت

2022/03/16 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيب‭ ‬فرنسي‭:‬نشهد‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬تدمير‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الأوكرانية موسكو‭ -‬لندن‭ – ‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ أعدت‭ ‬روسيا‭ ‬قوائم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لقوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬ليكونوا‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي،‭ ‬لكنها‭ ‬وافقت‭ ‬فعليا‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬العدد‭ ‬تقريبا‭ ‬بحكم‭ ‬توافق‭ ‬المواصفات‭ ‬واهمها‭ ‬الالمام‭ […]

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