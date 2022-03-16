2022/03/16 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طبيب فرنسي:نشهد تكرار سيناريو تدمير حلب في المدن الأوكرانية موسكو -لندن – باريس -الزمان أعدت روسيا قوائم من أكثر من 40 ألف مقاتل ينتمون الى مجموعات موالية لقوات الرئيس السوري ليكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب الأوكرانية الى جانب الجيش الروسي، لكنها وافقت فعليا على نصف العدد تقريبا بحكم توافق المواصفات واهمها الالمام […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا توافق على 22 ألف مقاتل سوري وتحدد رواتبهم وتعويضاتهم عند الإصابة والموت) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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