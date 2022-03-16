2022/03/16 | 00:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلتيكو مدريد يهزم مانشستر يونايتد بهدف دون رد ويبلغ ربع نهائي دوري الابطال

ظهرت المقالة كابوس أتلتيكو يطيح بمانشستر يونايتد في مسرح الأحلام أولاً على ايرث نيوز.

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