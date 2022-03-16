الاتحاد الأوروبي يدرج رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي فى قائمة العقوبات

2022/03/16 | 01:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت جريدة الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، ورجال أعمال روس مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إدراجهم في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

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