برشلونة يوقع عقداً مع منصة سبوتيفاي لرعاية النادي

2022/03/16 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

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وقعّت منصة البث الموسيقي "سبوتيفاي" (Spotify Technology)، صفقة لوضع اسمها على زيّ وملعب نادي برشلونة لكرة القدم، أحد أنجح فرق كرة القدم في العالم.

وسيغيّر نادي "برشلونة" تسمية ملعبه إلى "سبوتيفي كامب نو" في يوليو بموجب اتفاق طويل الأجل سيستمر من خلال إعادة تطوير المنشأة.



قالت الشركة في بيانٍ إن علامة "سبوتيفاي" التجارية ستظهر على قمصان اللاعبين على مدى السنوات الأربع المقبلة، بدءاً من موسم 2022-2023.

وقالت الشركة إنها ستستخدم أيضاً الرعاية للترويج للفنانين الموسيقيين.

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