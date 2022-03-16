مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث مروع على طريق كركوك

2022/03/16 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث مروع على طريق كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حادث سير مروع وقع على طريق كركوك - تكريت".

وأضاف أن "الحادث اسفر عن مصرع 3 أشخاص واصابة اثنين اخرين بجروح".

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