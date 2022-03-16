تقرير هام للأمم المتّحدة عن تأثيرات التغيّر المناخي – 3.3 مليار إنسان يتعرّضون بدرجة عاليّة للأذى جرّاء التغيّر المناخي : الآن ! - شادي الشماوي

2022/03/16 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي تقرير هام للأمم المتّحدة عن تأثيرات التغيّر المناخي – 3.3 مليار إنسان يتعرّضون بدرجة عاليّة للأذى جرّاء التغيّر المناخي : الآن !مجموعة كتابة عن البيئة – جريدة " الثورة " عدد 741 ، 7 مارس 2022https//revcom.us//en/33-billion-humans-highly-vulnerable-climate-change-now3.3 مليار إنسان .تقريبا مجمل سكّان الكوكب .



هذا هو عدد الناس الذين يعيشون في بلدان حول الكوكب وهم " يتعرّضون بدرجة ......





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