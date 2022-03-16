2022/03/16 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي تقرير هام جديد للأمم المتّحدة حول تأثيرات التغيّر المناخيّ – الجزء الثانيّ – ما الذى سيقوم به مجتمع إشتراكي جديد بشكل مختلف ؟ و سيقوم به ! مثال بسيطمجموعة كتابة عن البيئة – جريدة " الثورة " عدد 741 ، 7 مارس 2022https//revcom.us//en/what-could-new-socialist-society-do-differently-and-would-simple-exampleملاحظة الناشر : هذا هو الجزء الثاني من سلسلة مقالات في جزأين بصدد التقرير الإدان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير هام جديد للأمم المتّحدة حول تأثيرات التغيّر المناخيّ – الجزء الثانيّ – ما الذى سيقوم به مجتمع إشتراكي جديد بشكل مختلف ؟ و سيقوم به ! مثال بسيط - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير هام جديد للأمم المتّحدة حول تأثيرات التغيّر المناخيّ – الجزء الثانيّ – ما الذى سيقوم به مجتمع إشتراكي جديد بشكل مختلف ؟ و سيقوم به ! مثال بسيط - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).