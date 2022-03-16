أتلتيكو وبنفيكا يبلغان ربع نهائي أبطال أوروبا على حساب يونايتد وأياكس

2022/03/16 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتأهل كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس الهولندي.وحجز أتلتيكو مدريد الإسباني مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16.وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد رينان لودي في الدقيقة 41، ليتأهل الروخيبلانكوس إلى ربع النهائي مستفيدًا من تعادله ذهابًا على ملعبه (1-1).وفي مباراة أخرى، أطاح فريق بنفيكا البرتغالي بمضيفه أياكس أمستردام الهولندي، من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وبلغ ربع النهائي، بفوزه عليه بلقاء الإياب بهدف دون رد، وبالتالي (3-2) بمجموع المباراتين.وكانت الأفضلية لأصحاب الأرض خلال الشوط الأول باكتساح، حيث كان أياكس مسيطراً على الكرة، وقام بعدة محاولات، مقابل حضور ضعيف في الهجوم من جانب الضيوف.وفي الشوط الثاني تحسن أداء بنفيكا نسبيا، ونجح الفريق البرتغالي في الوصول لشباك الحارس أندريا أونانا في الدقيقة 77 عن طريق المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.وبهذه النتيجة قد تأهل أياكس الى الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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