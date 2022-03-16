الحروب والفيروسات والتهديدات.. أدلة مقلقة على

2022/03/16 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت الاقتصادات العالمية أزمات متعددة، منذ الحرب الباردة وصولا إلى الغزو الروسي على أوكرانيا، كما أن لفيروس كورونا دور في ضرب الأسواق العالمية والاقتصادات المحلية بقسوة.

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