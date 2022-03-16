واشنطن ترد على مطالب أوكرانيا بشأن الحصول على مقاتلات

2022/03/16 | 02:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، معارضة الإدارة الأمريكية فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وتزويد كييف بطائرات نفاثة، على الرغم من طلبات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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