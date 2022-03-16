2022/03/16 | 02:25 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليونيسيف تحذر من تزايد مخاطر الألغام على الأطفال) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BhSVQuquxwY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليونيسيف تحذر من تزايد مخاطر الألغام على الأطفال) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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