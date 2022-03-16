2022/03/16 | 02:25 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القصف الإيراني على أربيل.. أصداء عراقية مستمرة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jPtkMWp-fcI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القصف الإيراني على أربيل.. أصداء عراقية مستمرة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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