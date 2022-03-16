2022/03/16 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكّن 20 ألف شخص من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، الثلاثاء، عبر ممر إنساني متفق عليه مع القوات الروسية، على ما أعلن مساعد في مكتب الرئاسة الأوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجلاء 20 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجلاء 20 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).