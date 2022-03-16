هبوط جديد.. أسعار النفط في أدنى مستوى منذ 3 أسابيع

2022/03/16 | 02:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تراجعت أسعار النفط العالمية والعراقية من جديد مع لعوامل عدّة منها زيادات حالات الإصابة بكوفيد - 19 وتصريحات روسية بشأن الاتفاق النووي وكذلك انحسار المخاوف من انقطاع الإمدادات.

واقترحت روسيا أنها ستسمح بإحياء الاتفاق النووي الإيراني للمضي قدمًا، الأمر الذي أثّر على أسعار النفط، بحسب رويترز.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 6% إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع تقريبًا، حيث أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة بنحو دولارات إلى أقل من 100 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بذات العدد لتبلغ عند التسوية أكثر من 96 دولارًا للبرميل.

وهذه هي المرة الأولى منذ أواخر شهر شباط/فبراير التي يغلق فيها الخامان القياسيان دون مستوى 100 دولار.

وفي وقت سابق من الجلسة هبط برنت إلى 97.44 دولار في حين سجل الخام الأمريكي 93.53 دولار، وهما أدنى مستوياتهما منذ 25 شباط/فبراير.

وفقدت أسعار النفط العراقي نحو 7% أو ما يعادل قرابة 7 دولارات، لتسجل أكثر من 94 دولارًا للبرميل، وفق آخر تحديث اطلع عليه "ألترا عراق".

وجرى تداول خام البصرة الثقيل في الجلسة التي سبقت الأخيرة فوق مستوى 101 دولارًا للبرميل.

وجاء الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تؤيد استئناف اتفاق إيران النووي لعام 2015 في أقرب وقت ممكن، عقب تعثر للمحادثات النووية التي من الممكن أن ترفع العقوبات عن النفط الإيراني وتسمح لطهران باستئناف صادراتها من الخام.

وفي الوقت نفسه، وردت أكدت أنباء أوكرانية استمرارية المحادثات مع روسيا بشأن وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا ما زالت جارية.

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