رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية يبحث مع نظيره الإسرائيلي تطورات الغزو الروسي

2022/03/16 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات الأميركية الجنرال، مارك ميلي، مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تناولت تطورات الغزو الروسي المتواصل لأوكرانيا، وفق بيان لهيئة الأركان.

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