2022/03/16 | 03:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موعد إعلان تحالف باسم "إنقاذ وطن" رسميًا، مع الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة.

سيعلن بشكل رسمي عن التحالف الثلاثي قريبًا وربما بعد أعياد نوروز

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية شريف سلمان في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألتر عراق" إن "تحالف إنقاذ وطن وصل إلى مرحلة الإعلان وهو تحالف قوي ومتماسك".

وأكد أن "إنقاذ وطن" سيعلن بشكل رسمي عن التحالف الثلاثي "قريبًا وربما بعد أعياد نوروز لأن الإقليم يحتفل خلال هذه الأيام".

وأشار سلمان إلى أن "التحالف حاضر وجميع بنوده جاهزة ومتفق عليها"، أما توجه الحقيقي للتحالف بحسب النائب عن البارتي هو "بناء الدولة على أسس متينة وثابتة لمصلحة الشعب العراقي".

ولفت إلى أن "جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ستكون في وقت قريب" والجميع يؤكدون على "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء بعد أعياد نوروز".

وكان مجلس النواب قد أعلن يوم السادس والعشرين من شهر آذار/مارس 2022 موعدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلن مجلس النواب، القائمة النهائية لأسماء المرشحين إلى رئاسة الجمهورية، حيث تقدّم 45 مرشحًا إلى منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد 5 منهم لـ"شمول مرشح بإجراءات المساءلة والعدالة، وأربعة آخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية".

ويعوّل البارتي على قوة ونضج التحالف الثلاثي خصوصًا وأنه "يملك العدد الكافي لتمرير ريبر أحمد في الجلسة المقررة"، كما أعضاؤه.

ولم يتفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، في وقت يؤكد البارتي أن "أي اجتماع أو حوار لم يجر مع الاتحاد الوطني الكردستاني حول هذا الموضوع لغاية اليوم، على الرغم من وجود مبادرات تطرح بهذا الصدد".

اقرأ/ي أيضًا:

صراع الجمهورية..



المقاطعة وسيناريو 2018 مقابل "نضوج" التحالف الثلاثي

اليكتي يتحدى التحالف الثلاثي في صراع الرئاسة: جلسة التعارف والصور لن تتكرر

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدريون والكردستاني والسيادة يجتمعون في "إنقاذ وطن" قريبًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدريون والكردستاني والسيادة يجتمعون في "إنقاذ وطن" قريبًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).