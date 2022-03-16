بريطانيا: لن نصوت لمشروع القرار الروسي حول أوكرانيا

2022/03/16 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت بريطانيا أنها لن تصوت لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي.وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد، إن "مشروع القرار هذا ليس إلا لصرف النظر، وأن زملاءنا الأوكرانيين أكدوا بوضوح أنهم يعتبرون هذا النص إهانة".وتابعت: "نحن ندعمهم، ونعتبر النص الروسي خطوة وقحة وللتلاعب بمعاناة السكان".وقالت: "دعم مجلس الأمن لهذا النص سيكون دعما ضمنيا للهجوم الروسي.لا يمكننا السماح بذلك...ولن نصوت لصالح قرار لا يعترف بأن هذه الأزمة نتيجة لأعمال روسيا".يذكر أن روسيا طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، ينص على إجلاء المدنيين من مناطق القتال ووقف إطلاق النار فيها.

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