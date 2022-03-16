البيت الأبيض يعلن إصابة زوج نائبة الرئيس بفيروس كورونا

2022/03/16 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، إصابة، داغ إيمهوف، زوج، كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، بفيروس كورونا، موضحا أن هاريس خضعت لفحص كشف الإصابة وجاءت النتيجة سلبية.

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