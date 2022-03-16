قيمة الجنيه السوداني والتفسير التوتولوجى - محمود محمد ياسين

2022/03/16 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_محمد_ياسين إن القيمة التي تحملها النقود لا يمكن خلقها بشكل عشوائي كيفما شاءت الدولة ...



فأي دولة يمكنها طباعة النقود بالمقدار الذي تريده، ولكن هيهات أن تضمن أي قِيَم لها؛ فالقيمة الفعلية تتحقق لا محالة في مجال الإنتاج.



اذ أن العمل المبذول في انتاج السلع هو ما يحقق القِيَم الحقيقية للسلع.



والنقود تستمد قيمتها من هذه القِيَم الحقيقية.



وبالتالي فان الوظيفة الأساس للنقود كوسيط للتبادل (medium of exchange) التي ت ......





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