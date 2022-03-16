الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية - محيي الدين محروس

2022/03/16 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس بدايةً تحية لكل السوريين الوطنيين الذين لا زالوا يحملون شعارات الثورة عند انطلاقاتها قولاً وفعلاً ومنها: واحد واحد واحد ….الشعب السوري واحد!الحرية والكرامة! العدالة الاجتماعية!من المفيد بهذه المناسبة أن تقوم القوى الوطنية بمراجعة للذات حول تقييم هذه المرحلة من الثورة: ما تم تحقيقه؟ وما لم يتم تحقيقه؟ الأسباب … والحلول.



وعند القول المراجعة للذات، فهذا يعني بعيداً عن نظريات ا ......





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