ستجدنى كما تركتنى .... أربع قصائد - منى حلمي

2022/03/16 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ستجدنى كما تركتنى ...........



أربع قصائد -------------------------------1 - ستجدنى كما تركتنى -----------------لو غيرت رأيك ذات يوم كما يفعل البحر كل يوم سوف تجدنى كما تركتنى امرأة لا تكترث بأى شئ بما يبديه الناسالأموات منهم والأحياء لا تعبأ بقوانين الكون ونظرية دارون فى التطور لا يعنيها نشأة الأديان لا يهمها شن الحروب باردة ساخنة أى ......





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