مصادر لـCNN: بايدن سيعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

2022/03/16 | 04:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن، الأربعاء، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بعد أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابه أمام الكونغرس.

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