كوريا الشمالية.. فشل عملية إطلاق

2022/03/16 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة بلومبرغ عن وسائل إعلام يابانية قولها إن كوريا الشمالية قد تكون أطلقت صاروخا باليستيا جديدا، الأربعاء بتوقيت بيونغ يانغ.

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