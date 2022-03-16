مارينا العبيدي: الجمال سلاح ذو حدين

2022/03/16 | 05:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد إسماعيل

تسعى مارينا العبيدي بعد فوزها بلقب ملكة جمال العراق للعامين (2017 - 2018) إلى أن تكون أعمالها الفنية بجودة عالية، وأن تختار الأدوار التي تعود بالفائدة والمتعة على المتلقي.

تقول العبيدي، إن "أكثر اهتماماتها تتمحور حول مسابقات الجمال والأزياء والموديلات"، وتضيف أنها "تحاول أن تحقق حلمها في الانتشار عربياً من خلال الحفلات التي تقام خارج العراق".

تعنى العبيدي بثقافتها بموازاة جمالها، كما ترى أن "الهيئة مهما تفوقت لن تبلغ أهدافها ما لم يمتلك الإنسان وعياً مرناً يمكنه من توظيف إمكاناته في موضعها الصحيح"، مؤكدة أن الجمال سلاح ذو حدين في حياة المرأة، لأنه قد يغريها للإقدام على إشكالات تنهي حياتها الفنية، أما إذا وظفته في مكانه المناسب، "فإنه نعمة من الله".



وتعتقد العبيدي أن على الفنانة ألا تندفع مغترة بجمالها كمفتاح للمعجزات، وتدرك أن أداءها وتطوير نفسها هما الطريق الآمن للنجاح الدائم وليس المؤقت، مشيرة إلى أن مسلسل "كمامات وطن" من الأعمال التي تعتز بها، كما تقول، "مكنني من إبراز قدراتي في أداء شخصيات متنوعة لأن حلقاته منفصلة". أما جديد الفنانة مارينا العبيدي، لشهر رمضان المقبل، فهو مسلسل "خط أحمر" إخراج مصطفى حكمت.

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