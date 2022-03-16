مسؤول أميركي: بايدن سيعلن مساعدة أمنية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

2022/03/16 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، تقديم 800 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء.

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