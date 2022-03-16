2022/03/16 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحافية روسية احتجت على غزو أوكرانيا تظهر بعد استجوابها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحافية روسية احتجت على غزو أوكرانيا تظهر بعد استجوابها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحافية روسية احتجت على غزو أوكرانيا تظهر بعد استجوابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).