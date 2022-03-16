"مشاورات الرياض".. رد حوثي على الدعوة الخليجية

2022/03/16 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم مجلس التعاون الخليجي دعوة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وأطراف يمنية أخرى للتشاور في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة تهدف إلى دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بحسب ما كشفه مسؤولان خليجيان.

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