بريطانيا تعلن سبب زيارة جونسون إلى الإمارات والسعودية

2022/03/16 | 07:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيلتقي، الأربعاء، مع قادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لـ"تنسيق الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا".

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